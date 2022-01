Une nouvelle formule à Saint Rémy pour l’accueil des nouveaux habitants, des bébés de 2020/2021 et de la cérémonie de la citoyenneté.

Cette année encore, la municipalité a été obligée de revoir le traditionnel rendez-vous donné pour l’accueil des nouveaux habitants, des bébés nés au cours de l’année et des jeunes San Rémois qui ont eu 18 ans en 2021. Cette cérémonie se déroule habituellement dans la salle de spectacle de l’Espace Brassens mais la crise sanitaire et le taux de contamination ont contraint la municipalité à recevoir les familles chacune à leur tour afin de respecter les consignes gouvernementales.

Les personnes invitées étaient accueillies par Florence Plissonnier maire de la commune et ses adjoints.

Trois stands étaient installés dans le patio.

Le premier stand était dédié aux nouveaux habitants arrivés sur la commune en 2021. Un diaporama leur permettait de voir les différentes activités et manifestations dans la commune. Laurent et Aurélie, installés à St Rémy depuis peu, ont reçu en cadeaux de bienvenue une clé USB chargée d’informations sur la commune, le guide Dyna’Mag et la plaquette des activités de l’espace Simone Veil. La commune a recensé environ 60 nouveaux foyers arrivés en 2021.

Au second stand, les bébés nés en 2020/2021 recevaient en cadeau un panda en peluche pour leur plus grand bonheur. Le panda, aujourd’hui symbole de douceur, est très apprécié de Timothée âgé de 2 ans. Pour 2020, 32 bébés sont venus grossir les rangs des enfants de la commune et 35 en 2021.

Le troisième stand appelé citoyenneté s’adressait aux jeunes San rémois. Un livret sur la citoyenneté leur était remis avec les explications et réponses à leurs interrogations. Elena, 18 ans, va pouvoir voter pour la première fois aux élections présidentielles. Elle est étudiante en Bac Math et SES. Elle recevra bientôt sa carte d’électeur. 50 jeunes de Saint Rémy recevront eux aussi leur carte et seront dorénavant électeurs.

Il est certain que pour les élus de la commune, une réception avec tous aurait été plus sympathique et plus conviviale. Ils espèrent et souhaitent un retour à la normale rapidement pour toutes les manifestations à venir.

C.Cléaux