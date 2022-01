Le Collectif Protection Côte Chalonnaise Sud interpelle sur le dossier de la future déchetterie

Communiqué de presse du Collectif Protection Côte Chalonnaise Sud

Ce projet de nouvelle déchetterie commence à être connu et à inquiéter la population, qui devra encore payer cet investissement, alors que la taxe des ordures ménagères (OM) a déjà été augmentée de façon très importante.

Au point que tout le monde se demande, comment il est possible, suite à la diminution de moitié de la fréquence de ramassage, qui a permis de réaliser une grosse économie, que le taux de cette taxe OM dépasse largement celui de toutes les communautés de communes voisines !

Tout se fait en catimini. Les administrés, pourtant les premiers concernés, ne sont pas informés.

C’est pour cette raison que le collectif, qui a pu rassembler suffisamment de documents et notamment les études sur le service déchetterie, veut alerter la population avant qu’il ne soit trop tard.

Il faut que tout le monde sache que ce projet n’est pas nécessaire et qu’il suffit de connaître les réponses aux questions ci-dessous pour en être persuadé :



1 - Les communautés de communes voisines ont-elles déjà des déchetteries en limite du territoire dont l’accès, grâce à des conventions, rend inutile ce projet de nouvelle déchetterie ?

Réponse : OUI Des conventions existent déjà et de ne pas les renouveler va mettre en difficulté la gestion de ces déchetteries.



2 - Passer des conventions est-ce moins coûteux que de construire une nouvelle déchetterie ?

Réponse : OUI Sans commune mesure, c’est une évidence.



3- Est-ce que tous les déchets du territoire sont éliminés conformément à la règlementation ?

Réponse : OUI Une étude, que le bureau de la communauté de communes a fait réaliser sur l’amélioration du service déchetterie, a conclu que l’amélioration de la situation actuelle, qui consiste à mettre aux normes Genouilly, suffit et que, grâce aux possibilités d’extension de Genouilly, le territoire pourra faire face à toute évolution de la règlementation.



4 –Remplacer l’accès à des déchetteries situées aux extrémités du territoire par une déchetterie plus au centre du territoire est-ce mieux pour les administrés ?

Réponse : NON Le résultat est une augmentation du temps moyen d’accès à la déchetterie la plus proche de chez soi (Trajet plus long qui s’accompagne d’une augmentation de la pollution de l’air)

Pour le Président de la communauté de communes de Buxy (ccScc), peu importe les questions que se posent les citoyens, il faut une nouvelle déchetterie pour que la communauté de communes traite elle-même, comme une grande, ses déchets.

Ce qui revient à faire délibérément un projet inutile dont la seule raison d’être est de vouloir donner l’image d’un Président dynamique qui va de l’avant, au détriment des administrés qui paieront le remboursement du prêt pendant 15 ans

De plus, comme il ne fait pas les choses à moitié, pour que cette déchetterie soit une vitrine, il veut la construire au bord de la route des Grands Vins où les paysages sont protégés par le SCot (Schéma de Cohérence Territoriale).

En détruisant une surface de zone humide, en polluant les eaux superficielles et souterraines par des ruissellements issus de la plateforme notamment, en artificialisant des sols agricoles, ainsi de suite.

Ce projet dépasse l’entendement et tout le monde s'en rendra compte une fois qu'il sera réalisé. Mais plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard pour conclure que c'est le résultat d'un caprice d'élus, il faut empêcher sa réalisation maintenant que c'est encore possible : ce sera meilleur pour l'environnement, pour les finances de la communauté et donc pour les impôts des administrés.

Beaucoup de conseillers s’y opposent et il n’en manque plus que quelques uns pour atteindre la majorité.

N’hésitez à demander des explications à vos conseillers

Collectif Protection Côte Chalonnaise Sud