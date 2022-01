«Maltraitance dans les EHPAD, les retraités CFDT de Saône et Loire ne sont pas surpris !»

Communiqué



L’ Union Territoriale des Retraités CFDT n’est pas surprise par les propos tenus dans le livre ‘’les fossoyeurs’’ paru ces jours çi.

En effet depuis de nombreuses années les militant(e)s retraités CFDT de Saône et Loire ont soulevé les différents ‘’dysfonctionnements’’ rencontrés dans les EHPAD du département par les résidents et leur famille ; notamment au niveau des fréquences des douches, des repas, du manque de personnel…

Les militants retraités CFDT sont intervenus auprès du département, des parlementaires ( députés et sénateurs). S’ils ont été écoutés avec attention, ils n’ont pas vraiment été entendus.

Si la situation dans les EHPAD n’est pas partout aussi catastrophique et si quelques corrections ont été apportées, il reste encore de nombreux points noirs dans certains EHPAD de notre département.

L’abandon de la loi ‘’grand âge’’ par le gouvernement et sa majorité, va encore accentuer le’’ mal vivre ‘’ pour nos personnes âgées.

Les retraités CFDT de Saône et Loire continueront de porter ce sujet auprès des instances compétentes afin de faire bouger les choses positivement.

Les retraités CFDT de Saône et Loire sont à la disposition des résidents des EHPAD et de leur famille, n’hésitez pas à leur faire remonter vos problèmes sur le sujet.

UTR CFDT 71