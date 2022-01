Chalon-sur-Saône : Succès du Salon Post-Baccalauréat au Colisée !

«900 élèves de terminale du chalonnais étudiant dans les filières générales, technologiques et professionnelles, sensibilisés à divers métiers au cours de la journée ! »

164 formations présentées par 68 exposants étaient proposées au salon « Post Bac » qui se déroulait toute la journée hier jeudi de 9 heures à 17 heures au Colisée rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Organisé par les Proviseurs des lycées d’Emiland Gauthey et de Mathias de Chalon-sur-Saône, ce forum conçu pour les lycéens qui s’étendait sur 3 salles a connu un réel succès. Industrie, commerce, sécurité, social, paramédical, management, domaine artistique… les intervenants ont pu échanger avec les lycéens de 1ère et Terminale du cursus général et des classes technologiques et professionnelles.

Info-chalon.com a fait le tour des stands où les questions allaient de bon train : Les risques ? Les salaires ? Les horaires? Les contraintes ? Les qualités ou les diplômes requis pour exercer le métier en question ? Les jeunes sont repartis de ce forum avec les réponses à leurs questions et beaucoup se disaient rassurés d’avoir conversé avec un ou plusieurs professionnels. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont pu parfaire ou finaliser leurs vœux d’orientation!

A 11 heures, avait lieu la découverte du forum avec les officiels et à 11 heures 30 l’inauguration officielle en présence de :

Olivier Tainturier, Sous- préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, Isabel Paulo, Déléguée municipale aux actions en direction des jeunes, représentant Gilles Platret (excusé), Fabien Ben, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale… ainsi que tous les chefs d’établissements.

Extraits des discours prononcés :

Discours de Gilles Platret lu par Isabel Paulo : « Je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce forum dans un contexte très tendu et compliqué par la crise sanitaire et qui touche tout particulièrement en ce moment, les équipes pédagogiques, les équipes éducatives et nos élèves. Vous avez su trouver du temps dans les plannings déjà très chargés pour nos jeunes, des jeunes venus très nombreux aujourd’hui. Alors que la plateforme ‘Parcours Sup’ vient d’ouvrir depuis quelques jours, bon nombre de futurs bacheliers sont encore très indécis et en quête d’informations ou d’inspiration. Alors merci de votre engagement, votre ténacité, à maintenir ce forum pour donner un peu de perspective à nos jeunes ! Visiter ce forum aujourd’hui, c’est d’abord se projeter vers sa vie d’étudiant. C’est un véritable coup de pouce pour nos jeunes quand on découvre la diversité des filières présentées, la qualité des réponses apportées par les professionnelles à nos jeunes, la documentation mise à leur disposition. C’est un tremplin à leur orientation et la réponse à un premier questionnement. Ce forum est aussi un appui pour les établissements tels que l’I.U.T, l’Ecole de Commerce… confrontés actuellement par des annulations pour report de portes ouvertes. Je termine en vous assurant que la Ville de Chalon est à vos côtés et sera à votre côté pour permettre à vos jeunes de trouver leur voie et construire leur futur vie d’étudiant. Je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : « Je pense que l’on peut être très fiers de se retrouver tous ensemble malgré cette crise sanitaire car je crois aussi que c’est une belle illustration de ce que le territoire quand il a envie de se mobiliser est capable de faire […] On nous dit parfois que le monde de l’Education Nationale serait parfois cloisonnée, c’est bien évidemment aujourd’hui l’illustration de tout l’inverse ! Que chacune et chacun voit bien l’intérêt que nous avons collectivement à faire la promotion des formations qui sont proposées sur notre territoire en direct où qui sont proposées un petit peu plus loin et ceci est intéressant aujourd’hui pour vos élèves qui sont dans vos établissements […] Cela fait 16 ans ici, que sur le territoire du Grand Chalon, nous nous mobilisons pour organiser ce forum ! Fierté aussi d’inscrire considérablement le territoire de l’agglomération, d’une agglomération de 117 000 habitants comme étant un lieu qui a vocation à encourager et à soutenir les formations post-bac et tout ce qui va faire en sorte d’accompagner finalement certains en insertion professionnelle de nos jeunes et d’affirmer que les territoires comme les nôtres qui sont des territoires intermédiaires, sont des lieux de formation et d’enseignement supérieur […] Car les territoires intermédiaires comme les nôtres ne sont pas condamnés à s’arrêter à Bac + 3, c’est injuste d’une part et par ailleurs cela serait un non sens si on parle vraiment d’aménagement du territoire et de développement économique qui va permettre à notre pays d’être à nouveau une puissance industrielle. Ici, notre mission et notre enjeu au Grand Chalon, c’est de créer des conditions pour que les étudiants se sentent bien sur le territoire ! Concernant les initiatives qui ont été prises où l’on parlait notamment de budget, et bien c’est de mettre 40 000 euros supplémentaire l’année prochaine en direction du monde de l’Enseignement Supérieur pour créer des conditions d’accueil des étudiants qui sont aujourd’hui déjà plus de 2500 afin mais aussi de continuer à proposer de nouvelles formations comme diplôme d’ingénieur, Licence… et plein de formations qui vont s’ouvrir sur le territoire du Grand Chalon […] J’espère que l’on se retrouvera sur ce forum l’année prochaine tout aussi nombreux, merci beaucoup ! ».

Olivier Tainturier : « Ici tous les chemins mènent à l’emploi et à l’insertion professionnelle à condition d’avoir d’abord la volonté et ensuite de savoir où l’on va [...] aussi s’orienter c’est savoir faire des choix, des choix éclaircis et ils doivent se faire en connaissance de cause. Il faut d’abord informer, d’où la nécessité de ce type de salon qui est essentiel pour nos jeunes. Ce qui m’a frappé ici c’est que les formations sont en prise avec la réalité de ce bassin de l’emploi chalonnais, un bassin dynamique et qui est très tourné vers l’industrie et nos jeunes peuvent donc trouver du travail […] Je veux donc saluer cette initiative, ce forum qui s’est tenu malgré la crise sanitaire, c’est l’illustration d’une forme de résilience là-aussi du territoire, alors bravo à toutes et à tous ! ».

Clin d’œil au service de l’accueil du forum,

A un groupe sympathique d’élèves d’ Emiland Gauthey,

A un stand où un duo de charme vous proposait même des bonbons!

