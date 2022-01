UV CHALON : retour dans le peloton.

L'année du centenaire de l'Union Vélocipédique Chalonnaise s'était terminée en 2019, en beauté avec la victoire du jeune Lilian Colaut au Prix de la ville de Chalon, la journée anniversaire avec la belle exposition au Clos Bourguignon, et la publication du livre retraçant " 100 ans de sports cyclistes à Chalon". A peine digéré le gâteau d'anniversaire en novembre 2019, l'UVC subissait comme toutes les autres disciplines sportives, l'arrivée des vagues successives de la pandémie Covid, dont on sait aujourd'hui les ravages qu'elle a pu causer dans le milieu associatif avec des conséquences qui se poursuivent encore de nos jours.



Les années 2020 et 2021, ont été particulièrement difficiles pour le Club. Entre les confinements à domicile, les interdictions de se déplacer à plus de 1 km, puis à plus de 10 km, les interdictions d'organiser des rassemblements sportifs et des courses cyclistes, et il faut le dire, après le départ de plusieurs coureurs et dirigeants, l'Union Vélocipédique Chalonnaise a bien failli ne pas pouvoir se redresser. A 100 ans passés, chacun aurait pu croire que la vieille dame du Cyclisme Chalonnais ne se remettrait pas de cette sombre période.



Quelques dirigeants passionnés ont cependant maintenu la flamme et ont décidé de relever le défi. L'Union Vélocipédique Chalonnaise fera donc son retour dans les pelotons en 2022. Si l'effectif s'est fortement réduit côté coureurs avec des éléments qui font aujourd'hui les beaux jours de clubs nationaux, nous pensons notamment à Maxime Guyot, Gaël Dureuil ou encore au jeune espoir Lilian Colaut qui a suivi son manager Denis Repérant en Division Nationale à Lyon-Corbas, le nouveau maillot azur et or , fidèle aux couleurs d'origine, sera bien présent dans les pelotons.



Avec un bureau renouvelé, sous la présidence de Dominique Bruillot, l'ambiance était à l'optimisme lors du 1er Comité Directeur 2022, le président pouvant formuler des voeux de bonne saison. Outre les nouveaux équipements sportifs qui devraient apparaître sous le soleil printanier, l'UVC qui a toujours su organiser de belles épreuves, a prévu plusieurs manifestations cyclistes dont l'organisation des championnats départementaux UFOLEP ( Saône et Loire et Côte d'Or) le 15 mai à Allerey, une nouvelle épreuve FSGT sur Chalon Nord, une journée de découverte dédiée au cyclisme gravel, et la reprise du brevet des montagnes de Villeneuve.



Les ambitions sportives seront limitées cette année avec un effectif plutôt centré sur le vélo plaisir et le vélo santé, sans oublier la partie compétitive pour les plus motivés. Accueillir de nouveaux pratiquants et promouvoir les activités cyclistes pour tous, constituent la nouvelle vision de l'Union Vélocipédique Chalonnaise. Les portes sont ouvertes, et ça fait du bien.