Rugby - Châtenoy ramène une belle victoire de Montbard

De la motivation le capitaine Max Bon s’en est chargée à l’échauffement. De l’envie incontestablement les joueurs de Châtenoy-le-Royal l’ont montré tout au long de ce match qu’ils ont dominé durant 60 minutes.

D’entrée de match les visiteurs châtenoyens se sont installés dans le camp de Montbard empêchant toutes contre-attaques en plaquant leurs adversaires. A ce jeu les fautes n’ont pas manqué et c’est à la 8e minute que l’on voit le score se déflorer pour Châtenoy avec une concrétisation d’une pénalité transformée, face au poteau, de Baptiste Beauviche depuis les 38 mètres. Le CRC mène 3 à 0.

Durant 20 minutes Chatenoy restera dans le camp adverse ratant une nouvelle pénalité depuis les 35 mètres, en coin, à la 14e. C’est sur une touche de pénalité au 25 mètres adverse, conquise par Châtenoy, que s’organise un groupé pénétrant qui se terminera par une nouvelle pénalité aux 5 mètres, jouée à la main et se conclura par un essai du centre Geoffrey Meunier, non transformé. Le CRC mène 8 à 0.

C’est au tour de Montbard de reprendre la main sur le jeu en envoyant essentiellement ses « gros et grands costauds » au charbon. En jouant une pénalité à la main ils s’installent dans le camp de Châtenoy durant les 20 dernières minutes de cette première mi-temps. Châtenoy défend le mieux qu’il peut et à son tour prend les pénalités pour les fautes au sol. A la 39e minute, Montbard joue rapidement une pénalité surprenant les visiteurs et marque un essai entre les perches. La mi-temps est sifflé par l’excellent arbitre venu de Langres, Rémy Chamousset. Le score : Montbard 7 - Châtenoy 8.

Dès le coup de sifflet de la seconde mi-temps le CRC s’installe dans le camp de Montbard et y restera pratiquement durant 30 minutes. Montbard sera réduit à 14 à la 47e pour un carton jaune sur leur talonneur.

Châtenoy en profitera pour mettre en route sa cavalerie légère, bien soutenue par son paquet d’avants. A la 54e, Thomas Serville, demi de mêlée, venu se joindre à la ligne des 3/4 se voit bloquer par l’adversaire aux 15 mètres de la ligne de but.

Le CRC est bien installé dans le camp de Montbard mais rien ne passe. Il faut attendre la 61e minute pour voir un essai du 3e ligne Anthony Pusset, transformé par Beauviche. Chatenoy 15 - Montbard 7.

Montbard résiste encore un peu mais les gaillards du début semblent fatigués face à la jeunesse de Châtenoy. Il appartiendra au pilier droit Charly Blaise de marquer son essai du jour à la 72e minute, essai qui sera transformé par Beauviche et Châtenoy mène par 22 à 7. Malgré les efforts pour aller chercher le bonus offensif le score en restera là.

Pour Maxime Bon, capitaine du CRC, la satisfaction était bien là : « Il fallait que l’on gagne ce match à l’extérieur pour voir ou nous en étions. Les gars ont fait le boulot et il y a de quoi être très satisfait. Nous avons encore à travailler certaines choses que nous ferons lors des entrainements de mercredi et vendredi pour recevoir l’équipe de Censeau - Arbois dimanche prochain. »

JC Reynaud