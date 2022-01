AVIS DE DECES - Madame Yvonne BLIN née GIRARDEAU

SAINT-MARCEL



Jacqueline Blin, sa fille ;

Dominique Blin,

sa belle-fille ;

Cyril et Agnès,

Olivier et Gwenn,

Anne-Laure,

Guillaume et Magali,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

les familles Girardeau, Blin, Gonin, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne BLIN

née GIRARDEAU

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 3 février, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel, suivies de l'inhumation au cimetière de Montcoy.

Yvonne repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Ni plaques ni fleurs.

La famille remercie le personnel des Amaltides pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son époux

Georges

décédé en 2019.