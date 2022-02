Fin du pass vaccinal ? Ca commence à se murmurer !

Olivier Véran, Ministre de la Santé, est sorti du bois ce mercredi soir. Sur le plateau de BFM Tv, le Ministre de la santé a évoqué clairement une fin du pass vaccinal... avant la date butoir de fin juillet. "La fin, on la connaît, c'est juillet. Mais si nous pouvons supprimer le pass avant, nous le ferons." Le gouvernement s'appuiera sur "des indicateurs pertinents" comme "le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du Covid" a livré le membre du gouvernement. Un message d'optimisme avec une arrière-pensée politique, disons-le clairement, à quelques semaines du 1er tour de la Présidentielle Une prise de parole qui est à associer à un ras-le-bol général des Français sur la vaccination et la restriction des libertés individuelles alors même que bon nombre de voisins européens ont mis fin immédiatement aux restrictions sanitaires, considérant que les nouveaux variants de la COVID, provoquant des formes atténuées de la maladie, ne rentrent plus dans les protocoles mis en place en plein coeur de la crise sanitaire.

Reste qu'il appartient désormais aussi au gouvernement de tirer les leçons du saccage organisé depuis des décennies de l'hôpital public. Quels moyens à mettre dès maintenant ? Alors que la campagne présidentielle tourne autour des questions de sécurité, de l'immigration ou de l'islam radical, les vrais sujets qui ont mis à mal notre société pendant ces deux dernières années sont éludés, comme si finalement on tournait la page comme si de rien était.

Laurent Guillaumé