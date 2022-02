Un investissement sans précédent pour l’entreprise Solvay à Tavaux (Jura)

Dans le cadre de son investissement annoncé à la communauté financière, Solvay prévoit d'établir le site de production de PVDF de la plus grande capacité en Europe sur son site de Tavaux, en France.

Implanté dans le Jura depuis 1930, Solvay est installé sur le parc industriel de Tavaux. Le site de Tavaux, opéré par Solvay France, est l’un des sites industriels les plus importants du groupe Solvay. Son activité repose sur la fabrication de produits chimiques fluorés et de polymères de spécialités, y compris le polyfluorure de vinylidène (PVDF), un polymère fluoré thermoplastique utilisé à la fois comme liant et comme revêtement de séparateur dans les batteries lithium-ion, ce qui est essentiel pour créer des performances plus sûres et de plus longue portée.



Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie, a déclaré : «L’annonce aujourd’hui par Solvay d’un investissement sans précédent à Tavaux, dans le Jura, marque la transformation de ce site historique du Groupe, avec le plein concours de l’Etat : il deviendra le plus grand site européen de production intégrée de polymères spécialisés pour les batteries des véhicules électriques. Cette annonce témoigne de notre engagement pour construire une filière intégrée des mobilités bas carbone, en industrialisant en France l’ensemble des composants stratégiques et en renforçant notre indépendance».



François Pontais, Président de Solvay France, a expliqué : « Grâce à cet appui décisif, et l’accompagnement coordonné en région Bourgogne-Franche-Comté, nos sites joueront un rôle essentiel dans la fourniture de matériaux avancés révolutionnaires pour la prochaine génération de batteries. En accélérant notre innovation pour les technologies futures, nous apporterons une innovation de rupture tout en créant et en sauvegardant des emplois en régions. »

Cet investissement d'envergure confirme l'ancrage historique de Solvay sur le territoire national et renforce sa position de leader sur le marché mondial des batteries lithium-ion.