AVIS DE DECES - Madame Simone BLAISE née AUCAGNE

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Christine et Patrick, Jean François (†) et Sandrine, Roger, Bruno, Philippe,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone BLAISE

née AUCAGNE

survenu le 29 janvier 2022,

à l'âge 87 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 8 février 2022, à 14 heures, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône, suivies de la crémation au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie sincèrement la direction et le personnel soignant de l'EHPAD Les Terres de Diane de Saint-Rémy.

Simone a rejoint son époux,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Guy

décédé en janvier 1975 ;

son fils,

Jean-François

décédé en août 2021

et sa belle-fille,

Isabelle

décédée en octobre 2021.