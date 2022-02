Le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale appelle à rejoindre le Convoi de la Liberté et bloquer Paris le 13 février

Samedi 5 février, les anti-passes du Chalonnais se sont organisés autrement pour cette 29ème semaine de mobilisation. Entre l'installation d'un barnum, l'annonce d'une conférence de presse pour mercredi afin de réagir aux propos du député, l'appel à prendre la route et rejoindre le Convoi de la Liberté, les nombreuses tentatives de rencontrer et débattre avec la population, le Collectif veut faire bouger les lignes. Plus de détails avec Info Chalon.