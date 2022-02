Quelles news du côté du Saint Rémy Tennis de table ?

- En R1, bonne et importante victoire sur l'UPCV (16-14-14-12) 9 à 5. Théophile D. fait 3,5 pts malgré des sets encaissés. Timothée D. fait 2,5 pts et a été appliqué. 1,5 pts pour Tom B. qui a été irrégulier. Enfin 1,5 pts pour Guillaume B. qui a montré un beau visage pour sa 1ère en R1. Le gain des deux doubles a été décisif.



- En R3, dans un match clef pour la montée face à Charnay (14-12-12-10), l'équipe remporte une victoire cruciale 8-6. Un Maxime F. impérial fait une nouvelle fois 3,5 pts, sans jamais trembler, et marque par ailleurs le 8ème point. Bastien M. fait 2,5 pts et ne passe pas loin de la perf à 14, encore une grosse journée pour lui. Anthony F. gagne le match qu'il faut sur le 10, et fait 1,5 pts. Yvann B, sans jambes et en difficulté, fait 0,5 pts malgré une belle en simple qui était bien engagée. Le prochain match face à Domats sera décisif pour la montée en R2.



- En D1, note salée contre une grosse équipe de Chagny, taillée pour la montée (13-12-10-10). Seul Julien S. a pu apporter des victoires, avec 2 pts. Cela n'a pas été le cas pour Denis M., Joshua F. et Nathalie C., malgré quelques sets grattés. L'écart était trop grand.



- En D3, défaite 14-4 contre Chagny également (5-5-5-5). Malgré un début de rencontre très serré, et notamment le gain de deux belles, Chagny s'est logiquement imposé. À noter les 3 pts d'Ivane P. qui a sorti une très belle prestation, dans la lignée de ses derniers matchs. 1 pt pour Gabriel R. qui a également bien bataillé. Pas de victoire pour Gregory M. ni Emmanuel D., mais une très bonne attitude à la table comme en dehors.



Un grand merci aux supporters et supportrices venu.e.s nombreux.ses samedi et dimanche !