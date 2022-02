MARCHE DE CHALON - Une pensée chaleureuse pour l'ami Gégé !

Gégé, c'est la gouaille légendaire du marché du mercredi ! Et ce mercredi, Gégé nous a fait part que c'était son dernier avant (il l'espère) un mois ou deux. Obligé de s'absenter pour des raisons médicales, notre Gégé va nous manquer... Son équipe restera présente sur le marché du dimanche mais pas celui du mercredi ! On lui souhaite de revenir vers nous au plus vite !

L.G