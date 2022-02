PRESIDENTIELLE - Le Président de la Fédération LR de Saône et Loire ... grand absent du Comité de soutien

Un certain nombre d'élus chalonnais et pas des moindres ne font plus mystère depuis plusieurs mois de leurs interrogations devant les prises de position du maire de Chalon sur Saône. Selon nos informations, la crispation de part et d'autre est telle que la situation tient encore à un fil. Pour certains, même si Gilles Platret n'a pas rejoint les rangs d'Eric Zemmour, ses prises de parole sucessives vont trop loin au point que pour eux, le retour à une "normalisation" des relations est quasi impossible.

Depuis plusieurs semaines, le chef de cabinet du maire multiplie les appels en direction de l'équipe à Gilles Platret, histoire de maintenir l'unité, usant de toute la palette d'outils sous la main. Une stratégie qui sur certains aura sans doute permis d'éviter l'hémorragie mais nombre d'entre eux ne cachent plus sur la place publique leurs désapprobations.

La publication du Comité de soutien à la candidature de Valérie Pécresse avec un grand nombre d'élus chalonnais dont un premier jet d'une dizaine d'élus dont d'autres ne devraient pas tarder à officialiser leurs soutiens a sans doute susciter une irritation du côté de l'Hôtel de ville de Chalon sur Saône.... avec de nouveaux appels téléphoniques ?

En attendant, l'absence du Président de la Fédération LR de Saône et Loire en guise de soutien à la candidature à Valérie Pécresse n'est pas passée inaperçue... au point de ne pas rester sans conséquences à court ou moyen terme.

Laurent Guillaumé