A Demigny, le Grand Chalon mobilise les gros moyens

En présence de Marie-Claide Dilly, maire de Demigny, Sébastien Martin est venu faire un petit point d'étape des travaux qui sont en cours sur la rue de Jasoupe le bas. Création d'un réseau séparatif et travaux d'assainissement de ce secteur qui se transforme régulièrement en piscine en cas d'épisode pluvial intense, le sujet était sur la table depuis quelques temps. Sébastien Martin a rappelé l'importance de la mobilisation des moyens de l'intercommunauté alors que la commune aurait été dans l'incapacité de porter de tels travaux.

Concrètement l'opération consiste en la création d'un réseau d'assainissement qui collecte les eaux usées avec le moins d'eau claire possible, évitant du coup la saturation des stations d'épuration. Les réseaux existants seront conservés afin de collecter les eaux pluviales tout en insistant auprès des riverains afin qu'ils conservent au maximum en auto-gestion les eaux pluviales sur leurs terrains. Les eaux agricoles seront également déconnectées du réseau d'assainissement.

A terme, il s'agit aussi pour la commune de Demigny de "débloquer" auprès des services de l'Etat les permis de construire sans possibilité de raccordement à l'assainissement.

Sébastien Martin a profité de l'occasion pour présenter Hélène Gerber, nouvelle directrice du service eau et assainissement du Grand Chalon. Une technicienne bien connue pour être passée par la case Conseil départemental de Saône et loire, après avoir géré le service transports puis les routes et infrastructures. Un nouveau challenge pour Hélène Gerber qui ajoute une nouvelle corde à son arc. Elle aura sous son aile une quarantaine d'agents et surtout une compétence très mobilisatrice par les temps qui courent.

Laurent Guillaumé