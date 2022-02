La ville de Lux lance un appel à la solidarité après l'incendie de dimanche

Urgent- Appel à la solidarité.

Suite à l’incendie survenu hier après midi à la cité croix blanche, nous faisons appel à la solidarité des Luxois et autres personnes pour venir en aide à cette famille qui a tout perdu dans l’incendie. ( le feu, la fumée, la suie et l’eau font que pratiquement rien est inutilisable ou récupérable).

Cette famille est composée d’une maman et de ses 5 enfants.

L’urgence dans un premier temps serait quelques vêtements, sous vêtements, blousons et chaussures. Quelques jouets et fournitures scolaires. Ainsi peut être qu’un peu de linge de maison et produits d’hygiène.

Madame s’habille en taille 38-40 et chausse du 39.

L’ainé un garçon de 14 ans s’habille en 14-16 ans et chausse du 40.

Ensuite vient un garçon de 12 ans qui s’habille dans cette taille et chausse du 35.

La seule fille de la famille a 9 ans. Elle s’habille en 8-10 ans et chausse du 34.

Puis vient un garçon de 8 ans qui s’habille dans cette taille et chausse du 34.

Le petit dernier de cette fratrie a 4 ans. Il chausse du 28 et s’habille dans cette taille.

Merci de déposer vos dons dès ce jour à la mairie.

Le ccas de la commune leur viendra également en aide. L’opac va leur proposer une solution de relogement dès ce jour.

On compte sur votre solidarité. Merci d’avance pour eux.

Le Maire,

Stéphane Hugon.