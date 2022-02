AVIS DE DECES - Madame Anne BOLLINI née MERCIER

SAINT-RÉMY, GIVRY, - CHALON-SUR-SAÔNE



Aldo, son mari ;

Enzo et Théo,

ses fils chéris ;

Chantal MERCIER, sa maman ;

Roland et Lydia BOLLINI,

ses beaux-parents ;

Valérie, Natacha et Florent,

ses sœurs et son beau-frère ;

Alexa et Nicolas,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

Evelyne, sa marraine ;

ainsi que toute sa famille et ses amis proches,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne BOLLINI

née MERCIER

survenu le 13 février 2022, à l'aube de ses 57 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 18 février 2022, à 15 heures, en l'église Sainte-Therese (Saint-Rémy).

Anne repose à la chambre funéraire - 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son papa

Rolland

décédé en 2011.