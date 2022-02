AVIS DE DECES - Madame Régine COMMARET née BOIS

SAINT-MARCEL



Jacques et Chantal Commaret,

Marie Yvonne Commaret,

Catherine et Joël Chalumeau,

ses enfants ;

Christelle et José, Sandrine et Philippe, Véronique, Karine et Alexandre, Ludovic et Marie-Sophie, Mickaël et Léa, Romain et Emeline,

ses petits-enfants ;

Samantha, Joachim, Carla, Yannick, Laëtitia, Yoann, Romane, Louane, Arthur, César, Gaspard, Lucas, Chloé,

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrière-petits-enfants ;

Fernande, sa soeur ;

Andrée, sa belle-soeur et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Régine COMMARET

née BOIS

survenu le 14 février 2022 à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 18 février 2022 à 11 heures en l'église de Saint-Marcel.

Régine repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

Elle a rejoint son époux

Roger

décédé en 2014

et son peti-fils

Sébastien

décédé en 1989.