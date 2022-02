«Presque» en séance Ciné-ma différence ce samedi 19 février au Mégarama Chalon

L'équipe de Ciné-ma différence Chalon sur-Saône est heureuse de vous accueillir à sa nouvelle séance, ce samedi 19 février 2022 à 14heure avec à l'affiche «Presque», un film drôle, tendre et émouvant, qui fait réfléchir sur notre regard sur l'autre, celui qui est différent. Plus de détails avec Info Chalon.

Le cinéma, c'est pour tout le monde!

Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement.

Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est.

Avec un tarif abordable : 6 euros (5 euros les moins de 16ans) et des bénévoles en gilet jaune qui accueillent et informent l'ensemble du public dès l'entrée du cinéma et sont présents dans la salle jusqu'à la sortie.

Ce mois-ci, Ciné-ma différence vous donne rendez-vous le samedi 19 février 2022 à 14 heures au Mégarama Chalon (1, rue René Cassin à Chalon-sur-Saône) pour «Presque», un film réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien.

Synopsis : À la tête d'une entreprise lausannoise de pompes funèbres, Louis ne songe pas un seul instant à partir en retraite. Happé par un métier auquel il consacre sa vie, il en a même totalement fait l'impasse sur sa vie personnelle, demeurant célibataire du haut de ses 58 ans. Un jour, après un malheureux concours de circonstances, il est amené à prendre la route avec Igor, un quadragénaire infirme moteur, et amoureux de la vie et des lettres. Ensemble, les deux hommes se rendent dans les Cévennes à bord du corbillard. Au fil d'un trajet parsemé d'étonnantes rencontres, ils apprennent à se connaître en appréciant des bonheurs simples...

Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien et Tiphaine Daviot.

Pour plus de renseignements

Téléphone : 03.85.46.00.96

Courriel (e-mail) : [email protected]

Site Internet : www.cinemadifference.com

Informations supplémentaires

Son modéré.

Lumière éteinte progressivement.

Absence de publicité et de bandes annonces.

Version sourds et malentendants.

Réservation obligatoire pour les personnes en fauteuil roulant.

Pass vaccinal exigé.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati