Les gourmands ont une nouvelle adresse à ajouter : «Les Délits Sucrés» Rue de la Citadelle

Avis aux amateurs de sucreries, de douceurs et de bonbons! «Les Délits Sucrés» a ouvert ses portes au 5 rue de la Citadelle. L'enseigne propose un choix varié de bonbons et de confiseries traditionnelles issues de nos régions. De quoi ravir les plus gourmands les plus gourmands d'entre vous! Plus de détails avec Info Chalon.