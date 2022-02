Apprentissage et jeunesse font bon ménage au CIFA Jean Lameloise

Ils ont 16, 17 et 20 ans... et chacun dans leurs catégories, ils ont représenté leur savoir-faire dans les concours de meilleurs apprentis de France. Et le CIFA Jean Lameloise se distingue encore.

Maud Laurencin (20 ans), Thomas Duverne (16 ans) et Martin Cottet (17 ans) ont été chaleureusement distingués cette semaine au CIFA Jean Lameloise de Mercurey. Une distinction pour leurs parcours au sein des concours dans lesquels ils ont excellé.

En présence de Jean-Philippe Boyer, Président de la Chambre de métiers de Saône et Loire, d'Emmanuel Deschamps - Directeur du CIFA et des maîtres d'apprentissage, la cérémonie visait à tirer un trait symbolique sur ces mois de crise sanitaire qui avaient mis à mal la possibilité donnée aux apprentis de se confronter les uns aux autres. Le retour des concours régionaux est une vraie bouffée d'oxygène pour l'excellence des métiers et surtout la progression des plus jeunes.

L'apprentissage n'est pas à faire la démonstration de son utilité sur le marché de l'emploi

Emmanuel Deschamps a rappelé toute l'importance de l'apprentissage, "alors que 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi en quelques jours" après une formation diplômante. Une information toujours utile alors que bon nombre de formations peinent chaque année à complèter leurs offres à 100 %.

Thomas Duverne, jeune boucher, affiche déjà une réelle ambition, obligé de faire valoir sa vocation pour décrocher une place, alors âgé de moins de 16 ans. Premier au concours régional du meilleur apprenti de Farnce en boucherie, il est invité à défendre son statut au concours national qui se déroulera en avril en Corse. Originaire de Saint Symphorien de Marmagne, la viande est avant-tout une aventure familiale.

Maud Laurencin, la plus âgée du trio, a remporté la finale régionale centre-est en pâtisserie avec une réalisation associant persil, méringue, citron... "avec une dédicace à mon grand-père et ses pêches à la grenouille". La volonté a été particulièrement saluée par son maître de stage à la Maison George Blanc à Vonnas, Stéphane Mangin, chef pâtissier de l'établissement.

Martin Cottet a excellé du côté du rayon charcutier-traiteur, en présence de son maître de stage Pierre Morey, traiteur qu'on ne présente plus sur le chalonnais. Deuxième au concours régional du meilleur apprenti de France dans la catégorie charcuterie-traiteur, Martin s'est dit satisfait compte tenu du peu de temps réservé à l'épreuve.

Laurent Guillaumé