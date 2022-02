Stage National de préparation grade 3eme et 4eme DAN pour le Chalon Aïkido

Chalon Aïkido accueillait à nouveau un stage les 12 et 13 février, ouvert aux candidats pour les futurs sessions grades ceinture noire 3eme et 4eme DAN. Ce stage National était organisé par la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) et la ligne Bourgogne Franche-Comté.

Ce sont 45 Aïkidokas qui ont pratiqué intensément pendant 2 jours. Ont été révisées les nombreuses techniques, à mains nues ou avec armes, demandées pour les futurs examens de grades.

Dans les nombreuses régions présentent on peut citer en particulier, Grand Est, Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, Bourgogne Franche-Comté.

Le stage était encadré par SOARE Antoine 6eme DAN Aïkikaï, chargé d’enseignement National, membre de la commission formation pour la Fédération.

Daniel KOWACKI professeur du club Chalon Aïkido, 5eme DAN animateur de la commission technique, Eddy PONCET, président de la Ligue de Bourgogne et Daniel PAUL, président de Chalon Aïkido étaient eux aussi présents sur le Tatami.

Chalon Aïkido remercie le Judo Club Chalonnais et la ville de Chalon sur Saône pour le prêt du dojo de la rue de la Paix.