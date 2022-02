L'IUT de Chalon sur Saône se dote d'un verger

Belle initiative portée par l'Université de Bourgogne et son pôle universitaire de Chalon sur Saône. L'IUT a fait appel au savoir-faire de Bertrand Vion et de son équipe pour planter une dizaine d'arbres fruitiers sous le regard de Gianni Pillon, Directeur de l'IUT. Des cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers .. ont été plantés ce lundi avec à terme de l'ombrage pour les étudiants de l'IUT et cerise sur le gâteau... des corbeilles de fruits à portée de main. Une très belle initiative sur ce terrain qui n'attendait que ça !

Laurent Guillaumé