PECHE - La Gaule Chalonnaise a tenu son assemblée générale

Compte-rendu de l'assemblée générale de la Gaule Chalonnaise adressé par l'association

1. Remerciement :

Le président remercie les dépositaires de vente de carte, les différentes mairies et leurs employés, les administrateurs, la garderie et les personnes présentes à l’assemblée. Un grand merci à Yves Soulier qui a œuvré pendant plusieurs années au sein de l’AAPPMA.

2. Rapport moral du président :

Pour l’année 2022, le président souhaite augmenter le nombre de carte de pêche annuelle sur notre société et de remettre encore plus d’adhérents au bord de l’eau. Nos actions ont pour but de satisfaire un maximum de pêcheurs et de leur redonner l’envie de pêcher sur le domaine public.

J’ai su m’entourer de nouvelles personnes lors des dernières élections mais aussi d’autres que je ne peux oublier au sein du bureau pour avancer lors des 5 prochaines années.

3. Bilan financier 2021 :

Une perte de 50 cartes par rapport à 2020, majoritairement des cartes journalières ou vacances.

- 2021 : 4116 cartes.

Présentation des comptes par le trésorier André Bonnot.

Toujours trois dépositaires pour la vente des cartes de pêche de la société.

Décathlon cette année n’a pas souhaité percevoir leur côte part et donc l’AAPPMA s’en servira pour l’alevinage.

Le trésorier n’a pu contacter qu’un commissaire aux comptes sur les deux.

Mr Guigue Daniel a vérifié les comptes, n’a pas trouvé d’anomalie et valide l’exercice passé.

Le budget prévisionnel pour l’année 2022 a été annoncé.



A l’unanimité, les comptes sont approuvés.

Le trésorier demande à l’assemblée si quelque veut être commissaire aux comptes. Mr Pierrick Raux est le seul à se présenter.

Le trésorier demandera aux 2 commissaires s’ils veulent reconduire leurs mandats.

4. Bilan activité 2021 :

a) Empoissonnement :

-300kg de carpes au lac des prés St Jean. Rien dans le carpodrome car on avait déjà mis 600kg en novembre 2020

-100 kg de black bass et 65 kg de brochets ont été mis au canal du Centre.

-25 kg de black bass et 46 kg de brochets ont été mis à l’étang de la Gaule.

-Deux lâchers de truites ont eu lieu au lac bleu et à l’étang de la Gaule pour un total de 800 kg

-350 kg de beaux brochets ont été mis en Saône entre Châtenoy en Bresse et les Iles de ma campagne avec de beaux spécimens : Quelques poissons de 90 cm et un de 110 cm

-60 kg de brochetons ont été mis au lac de la Zup grâce aux inscriptions des deux journées float-tube.

b) Réglementation :

Des travaux ont eu lieu sur la Corne et à l’étang de Lux avec la suppression de la retenu d’eau par la vanne automatique sur la rivière. Des arbres ont été plantés et la jussie enlevée. La vase accumulée depuis quelques années a été enlevée en aval du moulin de Droux et en amont de la vanne.

Une frayère à brochets a vu le jour sous le moulin, une demande de mise en réserve de pêche se fera par l’AAPPMA, seule condition pour aleviner en brochet.

c) Garderie :

Il y a eu 27 procès-verbaux de rédigés. Cela va de la pêche sans carte, pêcher de nuit au vif, pêche dans les réserves etc....

De nombreux contrôles ont eu lieu à des moments stratégiques comme lors des ouvertures, pêche de nuit et lors des vacances.

Ils nous remontent leurs observations rencontrées au bord de l’eau.

Il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles.

d) Pêche :

Suite à l’ouverture de pêche de nuit au lac de la Zup toute l’année, peu de carpistes ont été sur ce lieu comme en darse malgré les dires de certains lors de la dernière AG. Peu de remontées sur les prises de blacks bass, brochets sur les parcours no-kill mis en place et aux alevinages effectués.

e) Etang de la Gaule :

Cette année, il n’y a pas eu de fermeture de l’étang à Champforgeuil.

Il y a eu pas mal de pêcheurs au carpodrome mais malheureusement certains pêcheurs ne connaissent pas vraiment le règlement malgré l’affichage.

Des concours ont eu lieu aussi avec un bon taux de participation.



Comme chaque année, des cordeaux ont été mis en place dans le carpodrome pour limiter l’impact des cormorans.

5 cages en ferraille ont été mis au milieu de l’étang pour la protection de nos poissons, elles sont balisées pour limiter un maximum la gêne envers les pêcheurs. Un plan du site est affiché à l’entrée.

28 ragondins ont été piégés par notre piégeur agrée.

f) Pollution :

Une pollution d’hydrocarbure a eu lieu à la sortie de l’écluse méditerranée. Les pompiers ont mis en place un barrage de surface et l’intervention d’une pelleteuse a permis d’enlever la terre souillée en bordure. VNF suis également le dossier.

Une autre pollution a été identifiée derrière l’entreprise Equiom béton. Un trop plein de récupération d’eau de lavage des toupies à béton se déverse dans le canal puis en Saône. L’affaire est en cours avec le Grand Chalon et l’AAPPMA.

5. Planning activité 2022 :

-Le lâcher de truites annuel se fera le 12 mars et 2 avril.

1er lâcher : 250 kg au lac bleu (St Marcel) et 150 kg à l’étang de Droux (Lux).

2eme lâcher : 200 kg à l’étang de la Gaule (Champforgeuil) et 200 kg au lac bleu (St Marcel). Les lieux de déversements peuvent varier suivant l’évolution de la météo, notamment sur l’étang de Droux avec une crue.

-En début d’année et suite à une vidange d’étang dans les environs, nous avons récupéré 460 kg de carpes (entre 4 et 12 kg) qui ont été mises en Saône au Centre-ville de Chalon sur Saône.

59 kg gros gardons/rotengles et quelques tanches ont été mis à l’étang de la Gaule. 300 kg carpes majoritairement des communes (2 à 4 kgs) ont été mises au carpodrome.

Nous sommes dans l’attente d’une commande de 500 kg de gardons pour l’étang de la Gaule puis les prochains alevinages auront lieu l’hiver prochain.

-Des sapins vont être installés dans quelques réserves de pêche pour limiter l’impact des cormorans, le braconnage des pêcheurs, et également avoir un gros support de ponte pour les poissons.

-Comme chaque année, une sortie float tube carnassiers sera organisée au lac de la Zup, elle se fera plutôt entre mai/juin et sera ouverte à tout le monde et non plus aux membres sociétaires.

-Cette année, l’ouverture du carnassier se fera le 30 avril pour le sandre, brochet sur la Saône et le 21 mai sur le reste de nos parcours (Canal du centre et différents plans d’eau).

En collaboration avec notre fédération, nous avons mis en place des réserves temporaires pour protéger durablement le brochet, le sandre sur les frayères.

-Les parcours de pêche nuit sont reconduit comme l’année dernière sur nos lots. Pas de nouveauté pour 2022. Nous sommes au maximum sur nos parcours.

-Lors de la finalisation des dates de concours de pêche sur nos lots, ils seront affichés chez nos dépositaires, à l’étang et notre page FB.

-Le projet de la réhabilitation de la mise à l’eau à Sassenay est en cours avec la fédération. Ce projet devrait être finalisé avant fin d’année 2022.

-Lors d’une prochaine réunion d’administrateur, il sera mis en place plusieurs commissions pour impliquer tout le monde dans nos actions.



Projet 2022/2026 :

-Mise en place de journées nettoyage sur nos lots.

-Mise en place de nouvelles réserves temporaires en Saône et au lac de Droux (Lux). -Mise en place de zones de pêche no kill carpe et carnassier.

-Pour animer la page FB de l’AAPPMA, un concours photo de poissons pris sur nos lots et réservés à nos adhérents.

-Créations de frayères à black bass au canal du Centre.

-L’enduro de Clara sera organisé par les pompiers de Chalon au lac de la Zup en fin d’année 2023.

-Une demande d’organiser la finale challenge carnassiers 71 à Chalon a été faite auprès de la fédération départementale de Saône et Loire.

-Organiser une ou plusieurs journées spécial enfants pour les initier aux différentes techniques de pêche locales.

6. Ca Saône :

-Le 3 février, une réunion a eu lieu en ligne avec la participation d’une trentaine d’intervenants et quatre cents participants pour vocation à résumer l’ensemble des usagers et enjeux que font le Val de Saône.

André a représenté notre AAPPMA.

D’autres réunions auront lieu prochainement afin d’avancer sur le sujet et connaitre les nouvelles directives comme l’augmentation du trafic fluvial (commerce/tourisme) de passer d’environ dix bateaux/jour à une trentaine/jour dans quelques années.

La société sera présente au maximum à ces rencontres pour faire entendre ses droits et la présence de pêcheurs sur ses lieux.

7. Questions diverses :

-Peut-on pêcher les plans d’eaux vers l’hôpital ? Oui tout le monde peut y aller. -Peut-on empêcher la pêche lors du 2eme lâcher de truite : Malheureusement non, on ne peut rien faire.

-Pourquoi ne pas baisser le prix de la carte de pêche pour les plus de 80 ans ? Cela se traite au niveau national malheureusement.