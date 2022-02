UKRAINE : Alain Houpert dénonce «un acte de guerre à 2000 kilomètres de Paris»

Communiqué d'Alain Houpert du 24 février 2022 :

Cette nuit, la Fédération de Russie a commis un acte de violation envers la souveraineté de l’Ukraine.

Cette attaque est un acte de guerre à 2000 kilomètres de Paris et l’échec de la diplomatie européenne.

On ne peut reprocher au Président de la République d’avoir cherché à engager Vladimir Poutine sur les voies de la négociation. On peut en revanche dénoncer une communication inadaptée et opportuniste face à une menace réelle.

Quoiqu’il en soit, l’heure est à l’unité pour apporter notre soutien au peuple ukrainien et continuer à appeler à la diplomatie, pour éviter toute escalade qui serait un drame inédit depuis la Seconde Guerre Mondiale sur les terres d’Europe.

L’Europe a su, depuis 80 ans garantir la paix. Il est aujourd’hui temps que l’Union européenne sorte de sa bureaucratie pour assurer et prendre en main la sécurité de tous les Européens dans la recherche constante de la paix