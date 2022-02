Satisfaction et regrets pour la collecte de sang givrotine

Satisfaction pour les 98 dons, qui ont été réalisés, et regrets liés au refus d'accueillir des gens, qui n'avait pas prix rendez-vous en amont

Une collecte réussie, avec 6 nouveaux donneurs

98 dons ont été réalisés lors de cette collecte, qui s'est déroulée mercredi matin dans la Salle des fêtes de Givry. Ce qui place cette première campagne de l'année 2022 dans le peloton de tête de celles qu'a organisées l’Amicale pour le don du sang bénévole de Givry et ses environs,

Et c'est tant mieux, car cette réussite contribuera à redresser le niveau des stocks, qui a atteint un seuil critique depuis plusieurs semaines. Ce qui avait d'ailleurs amené l’Établissement Français du Sang (EFS) a lancer un « appel d'urgence vitale ».

Un autre motif de satisfaction réside dans l'arrivée de 6 nouveaux donneurs, qui ont entendu les nombreux messages de mobilisation de l'EFS.

Il s'agit de Nathalie Boyer Kubista et Damien Tatraux de Givry, Aurélie Viecelli de Mellecey, Anne-Laure Hernette, Elodie Lopes et Michel Agnelli de Givry.

Des regrets de ne pas avoir pu accueillir toutes les personnes qui se sont présentées

Colette Cavard ne cachait pas sa colère devant ces refus, alors que la situation des stocks est «en alerte rouge ».

« Le Médecin a refusé une dizaine de personnes, car elles n’avaient pas de rendez-vous. Il a motivé cette décision par un manque de personnel et la limitation à 5 du nombre de prélèvements par heure et par infirmière. Certes, mais il faudra quand même m'expliquer comment nous pouvons refouler des personnes généreuses, alors que nous sommes en pénurie, et que j'avais annoncé en amont que nous ferions tout pour accueillir tous les donneurs, qui se présenteraient ».

Un grand Merci aux bénévoles !

Colette Cavard a tenu à rendre hommage à toute l'équipe de bénévoles, « qui à chaque fois assure pleinement le travail et avec le sourire! »

Nul doute qu'elle renouvellera ses remerciements lors de l'assemblée générale de l'Amicale, qui est programmée le vendredi 11 mars à 20 heures, salle de la gare à Givry.