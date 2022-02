COVID 19 - De nouvelles mesures s'appliquent à partir de lundi

Dès lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux exigeant un pass vaccinal. En clair, il ne sera plus imposé dans les musées, cinémas, restaurants. Il restera obligatoire au travail, dans les magasins, les administrations, les services publics et les transports. Dans les établissements scolaires, le port du masque restera obligatoire à l'intérieur pour les personnels et les élèves de 6 ans et plus.

A partir de lundi, un seul test devient nécessaire (autotest, PCR ou antigénique) deux jours après avoir été déclaré cas contact, pour les personnes vaccinées. Il fallait en faire trois jusqu'à maintenant. Si l'autotest est positif, un test antigénique ou PCR est nécessaire pour confirmer le résultat.

La durée d'isolement reste inchangée en cas de test positif : les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et les enfants positifs de moins de 12 ans, quel que soit leur statut vaccinal, doivent s'isoler strictement pendant sept jours pleins après la date du début des symptômes ou de la date du test positif (résultat). Au cinquième jour, ils peuvent réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à l'isolement au bout de ces 5 jours. Si le test est positif ou en l'absence de test, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 7e jour, sans nouveau test à réaliser à la sortie de l'isolement.