Belle initiative de Julie S'thétique en faveur des victimes du conflit en Ukraine

Depuis que la guerre fait rage en Ukraine, des actions et des collectes de fond et de matériel s'organisent un peu partout dans l'Hexagone. Manifestations, drapeaux bleu et jaune, récolte de vêtements ou de médicaments, les initiatives se multiplient également à Chalon-sur-Saône.

Installée en local depuis septembre 2020 au 28 Rue d'Autun, Julie Sas nous explique avoir eu l'idée suite à un post Instagram de Slowianka, un centre de formation à l'onglerie de Dijon qui envoie un camion en Pologne vers la frontière ukrainienne, le 2 ou le 3 mars.

«À la base, j'ai juste mis le message en story sur mon Instagram. Je m'attendais à voir mon coffre tout juste rempli et que ça allait s'arrêter à mon cercle de clientes, j'allais me rendre à Dijon comme prévu, faire mon tour à la Toison d'Or et à Ikea, en profiter pour faire un peu de shopping avant de retourner travailler mais j'ai été dépassée par les événements. Les dons ont afflué et je peux remplir trois voire plus ma voiture et je reçois encore des messages et des appels», précise la gérante de Julie S'thétique qui affiche sept années d'expérience dans son domaine.

Mais n'allez pas croire que Julie s'en plaigne, bien au contraire!

«Je regrette absolument pas mon geste complètement désintéressé et s'il faut faire plusieurs allers-retours, je le ferais!», ajoute-t-elle.

Demain matin, Julie se rendra comme prévu à Dijon pour déposer les dons qu'elle a reçu pour les victimes du conflit, elle en profite pour remercier l'ensemble des donateurs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati