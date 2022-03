CARNAVAL DE CHALON - Ambiance de folie pour le Bal des enfants

L'ambiance du bal des enfants costumés ne se décrit pas ! Il faut la vivre ... ou la décrire en photos !

A travers ces images vous ressentirez la joie des enfants, la timidité de certains, l'exubérance des autres.

Siffler l'air de la danse des canards ...C'est joyeux, c'est pétillant, les bambins courent dans tous les sens, ils dansent, ils tournent, ils virent, ils sautent, ils rient, ils mangent des gaufres et se lancent des confettis.

C'est à la salle Marcel Sembat que s'est déroulée, ce mercredi, cette fête incroyable. Les petits diablotins en couleurs et les jolies princesses étincelantes se sont amusés comme jamais grâce à l'animation de la société Locason et au dévouement de tous les bénévoles du comité des fêtes.