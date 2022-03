Les membres du comité de soutien à Emmanuel Macron se mobilisent à Chalon-sur-Saône

Sadia El Hayani et Serge Moudounga, les fondateurs du comité de soutien Chalonnais à la réélection d'Emmanuel Macron, auront fort à faire ces prochaines semaines. Lancé en décembre dernier, ce comité citoyen prend de plus en plus d'importance depuis la lettre aux Français de celui qui est désormais officiellement candidat pour l'élection présidentielle des 10 et 24 avril. Plus de détails avec Info Chalon.