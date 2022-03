Jean Claude BORELLY et sa trompette d’or en concert à Givry

Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly, qui, depuis plus de 15 ans se produit dans les Eglises, Cathédrales, Abbayes, continue sa tournée en France où il rencontre un énorme succès.

Organisé par l’ASDEC (Association de Sauvegarde de l’Eglise de Cortiambles) il présentera son concert à l’Eglise de Givry le Dimanche 27 Mars 2022 à 16h.

Concernant le concert de Jean-Claude Borelly, nous vous informons que le concert dure 2 fois 1 heure avec entracte.

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie.

Ce programme, intitulé “Mon Univers” est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.

Ce concert s’adresse à un large public et rencontre un vif succès.

Vous pouvez également consulter son site web : www.borelly.com

Points de vente:

- Le salon de Grégoire – 5 rue de la République à GIVRY 0668239710

- Office de tourisme de Chalon sur Saône – 4 place du Port-Villiers – 0385486355

- Office de tourisme de Sennecey le Grand – place de l’Eglise – 0385448254