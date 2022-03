Une soixantaine de bénévoles a contribué à la réussite de la seconde épreuve de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de XCO

Après une pause de 6 années, le club « VTT Givry » a organisé de nouveau ce dimanche une compétition officielle, à savoir la deuxième manche de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de XCO, épreuve reine du VTT. (voir notre article)

Pour organiser cette compétition, le club a eu besoin de 60 bénévoles, soit deux fois plus que l'effectif sur lequel il s'appuie habituellement, ce qui l'a amené à largement mobiliser autour de lui.

Pour Jean-Luc Albert, Président du VTT Givry, si la journée a été une réussite, c'est avant tout grâce à tous ces gens, qui ont accepté de donner de leur temps, qui plus est dans des conditions météorologiques peu agréables.

Il a donc tenu à tous les remercier pour leur présence et leur contribution, en insistant un peu plus sur l'investissement d'une dizaine de jeunes encadrants du club : Victor, Matthieu, Quentin, Jérôme, Clémence, Léa, Léo, Antoine, Charles et Romaric.

Cette dizaines de jeunes, tous âgés de moins de 30 ans, ont eux-mêmes souhaité prendre les rênes de cette organisation. Ce qui est une chose peu courante dans le monde associatif, où c'est souvent le Président qui œuvre. Et Pour Jean-Luc Albert, c'est d'autant plus remarquable que ces jeunes sont restés mobilisés pendant deux ans et n'ont rien lâché, même quand l'édition 2021 a été annulée pour cause de COVID.

Alors certes, il y a eu quelques loupés, mais Jean-Luc Albert les assume et est heureux d'avoir pu donner une chance à ces jeunes, que cette expérience fera indéniablement grandir encore plus.