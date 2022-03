Belle participation pour la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de XCO

Après une pause de 6 années, le club « VTT Givry » a organisé de nouveau ce dimanche une compétition officielle. Il s'agissait de la deuxième manche de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de XCO, épreuve reine du VTT.

XCO, c’est l'abréviation de Cross-Country Olympique, qui est une discipline disputée mondialement, la seule du VTT à être représentée aux Jeux Olympiques.

Dimanche matin, 308 coureurs de 6 à 61 ans se sont mesurés dès 9h30 sur 8 courses, qui se sont déroulées sur le site givrotin des carrières rouges, qui de l'avis unanime des participants, est un site idéal pour la pratique du VTT.

A l'issue des épreuves, Jean-Luc Albert, Président du VTT Givry, était satisfait de la manière dont s'était déroulée la journée, même s'il aurait préféré éviter les grosses pluies, qui sont tombées l'après-midi et regrette l'heure et demie de retard, qui est venue perturber le programme des courses. Il explique cette dernière par à une erreur de signalement, commise lors de la course des benjamins et qui a nécessité de recourir la course, et par une sous-estimation du temps moyen nécessaire, pour parcourir un tour de circuit, qui était plus technique qu'escompté.

Il tient bien sûr à s'en excuser auprès des personnes présentes, mais l'assume totalement. Le club a en effet fait le choix, rare selon lui dans le milieu du VTT, de confier l'intégralité de l'organisation de l'épreuve, à une dizaine de jeunes encadrants du club, qui se sont pleinement investis sur ce sujet pendant deux ans. Il les remercie d'ailleurs chaleureusement et assure que les enseignements qui seront tirés de cette course, permettront à cette belle équipe, déjà performante, de grandir et de faire encore mieux la prochaine fois.

L'intégralité des résultats est disponible sur la page Facebook du club: https://www.facebook.com/VTTGIVRY

Ci-dessous le reportage photo d'info-chalon.com.