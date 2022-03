A 217 km/h au lieu des 90 autorisés au guidon de sa Suzuki

Le 10 mars 2022, les gendarmes du peloton motorisé de COURLAOUX et de la brigade motorisée de SAINT-CLAUDE ont mis en place un dispositif de contrôle de la vitesse sur le secteur MOIRANS-EN-MONTAGNE.

A 15h30, le pilote d'une moto sportive de grosse cylindrée , SUZUKI 1300 HAYABUSA, circulant dans le sens SAINT-CLAUDE - LONS-LE-SAUNIER a été contrôlé à 217 km/h au lieu de 90 km/h et intercepté par la patrouille.

Le pilote jurassien s'est vu retiré son permis de conduire immédiatement et sa moto, acquise récemment - puisqu'elle ne comptait que 500 km au compteur, a fait l'objet d'une immobilisation judiciaire immédiate et pourrait être saisie lors de l'audience judiciaire au cours de laquelle il devra répondre de cette conduite pour le moins imprudente... selon les éléments publiés sur les réseaux sociaux des gendarmes Jurassiens