Le chœur d’enfants de la Maitrise Saint-Charles (70 élèves) va accompagner le slameur Eurêka lors d’un grand concert à Chalon et dans la banlieue lyonnaise

Thibaut Casters, qui dirige le chœur chalonnais et le slameur Eurêka ont procédé à de multiples répétitions !

Vendredi 18 mars , à 11 heures 00, se déroulait dans les locaux du Collège Saint-Dominique la répétition du chœur d’enfants de la Maitrise Charles sous la direction de Thibaut Casters et en accompagnement du slameur Eurêka, qui fait suite, à la programmation des concerts qui vont se dérouler en date du 25 Mars à 20 heures au Théâtre du Port Nord à Chalon-sur-Saône et du 26 mars à 20 heures à Oullins (69).

Un événement qui sera déroulera en présence d’Isabel Paulo, Présidente Départementale de l’APEL 71, assistée de ses nombreux collaborateurs et des professeurs de l’établissement Saint-Charles.

Un projet initié par Thibaut Casters et le slameur Eurêka qui s’en expliquent :

Thibaut : « Notre rencontre a eu lieu à Lyon avant le confinement lorsque je dirigeais un chœur d’adultes et que Eurêka suivait comme spectateur. Il a ensuite pris contact avec moi pour que l’on puisse travailler avec ce chœur autour de son spectacle. Puis il y a eu la Covid, ensuite nous avons décidé de repenser le projet mais accompagné d’un chœur d’enfants et aujourd’hui nous travaillons dans ce sens pour le prochain concert ! ».

Eurêka : « Je fais du slam mais j’ai un répertoire grand public et familial car d’ailleurs dans mes concerts, il y a aussi bien des jeunes, des enfants, des parents, des grands-parents que des personnes âgées. J’avais déjà fait un concert avec un chœur d’adultes et pour le coup j’avais beaucoup aimé cette expérience sur 2 à 3 de mes morceaux. Mais j’avais depuis longtemps l’idée de revisiter mon concert avec une chorale et comme j’avais été séduit par Thibault lors de son concert, c’est pour cela que j’ai pris contact avec lui afin de savoir s’il voulait partager une envie commune d’accompagner mon concert par un chœur! […] Moi, j’écris et j’interprète tous mes textes avec certaines reprises mais accompagnés d’un bande son. Et si d’habitude je suis seul sur scène, pour le prochain concert, on va laisser les bandes son mais je serais accompagné sur scène par le chœur d’enfants de la Maîtrise Saint Charles qui interprètera les bandes sons en chansons ! ».

Pour information : Le slameur lyonnais Eurêka, récompensé par plusieurs prix musicaux professionnels, sera sur la scène du Théâtre du Port Nord le vendredi 25 mars prochain, avec son concert dessiné "Le Meilleur pour la Fin" (chaque morceau est illustré par un dessin animé réalisé au fusain qui prend vie sur un écran géant). Mais une fois n'est pas coutume, il ne sera pas accompagné par ses musiques habituelles, mais par la Maîtrise Chalonnaise saint Charles, son chef de chœur Thibaut Casters a en effet relevé le défi d'adapter les mélodies du slameur et de les faire interpréter par ses petits chanteurs. Le concept d'Eurêka ? Chaque texte raconte une histoire qui se termine par un twist, c'est-à-dire un retournement de situation surprenant, qui vous fait soudain voir l'ensemble du morceau d'un nouvel œil. Tapez sur Youtube "Le Mystère de la Chambre Rose" et essayez de deviner la chute de l'histoire !

