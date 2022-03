Que faire du 31 mars au 11 avril de 0 à 110 ans ?

Le festival Les Utopiks propose, pour les petits et grands, spectacles, concerts, ciné-brunch, ateliers et boums…

Seront programmés pour la 1re édition en tout public de ce festival pluridisciplinaire, inventé artistiquement avec Olivier Letellier, metteur en scène, directeur artistique de la Cie Théâtre du Phare, 21 événements dont 4 gratuits (hors ateliers). Au programme : 13 spectacles (théâtre, danse, magie nouvelle, performance/marionnette…), 4 concerts (1 ciné-concert en caravane, 1 plateau Rap, 1 concert illustré, 1 concert électro-pop pour les plus jeunes, 2 boums (gratuites et sans réservation), 1 ciné-brunch (pour un dimanche en famille à l’Espace des Arts, 3 séances cinéma en accès libre), 1 installation immersive en continu tout au long du festival et sans réservation.

Le festival Les Utopiks, c’est aussi 11 ateliers tout public (pour tous, à partir de 4 mois, tous gratuits, 2 en continu tout au long du festival et sans réservation, 3 autres en accès libre ), 14 ateliers scolaires (dans 32 parcours proposés aux enseignants pour accompagner leur venue dans le cadre d’un spectacle pour tous de la crèche au lycée), 1 lieu revisité, à tous les étages par la scénographe Cécile Rolland (1 signalétique spécifique au festival, des arches et des cabanes…). 13 000 places sont ouvertes pour ce festival transgénérationnel : 5000 pour les scolaires et 7000 places tout public.

La présentation à la presse de ce festival s’est déroulée jeudi 10 mars en présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante. En début de séance Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, a eu une pensée très émue pour l’Ukraine ; moment difficile à l’heure de parler d’un festival très réjouissant, joyeux et chaleureux alors que ce peuple vit actuellement sous les bombes. D’ailleurs, le salon panoramique de l’Espace des Arts affiche, en soutien, les couleurs du drapeau ukrainien.

Le Directeur de la Scène nationale Chalon-sur-Saône n’a pas manqué ensuite de remercier tous les partenaires de ce festival : le Conservatoire du Grand Chalon pour son soutien et sa confiance, LaPéniche qui a ouvrira ses portes au festival pour une grande soirée Rap et le Grand Chalon qui aide au déplacement et à l’achat des places pour les scolaires. Pour cette nouvelle édition, la 1re de ce festival en tout public, qui prend la suite du festival Les Piccolis, l’Espace des Arts se transformera en espace de jeu. Dans une volonté que le public et les familles s’approprient ce lieu, tout a été repensé et les espaces seront à découvrir ou redécouvrir sous un nouveau jour.

Pour l’édition 2022, Olivier Letellier, complice artistique du festival, défendant « un théâtre populaire qui rassemble parce qu’il concerne, questionne et fait rêver l’ensemble de la société » et sa compagnie présenteront 3 spectacles : ‘Nathan Longtemps’, ‘Venavi, ou pourquoi ma soeur ne va pas bien’ et ‘Un furieux désir de bonheur’. Ils proposeront quatre ateliers tout public (Killt, MamiPapiKili, Killt en kit, Echange philo (réservé aux personnes allant voir le spectacle Un furieux désir de bonheur)), ainsi que quatre ateliers scolaires (Nathan Longtemps en pratique, initiation à l’art du récit, Des émotions en corps et en voix, Autour de Killt ).

Pour découvrir tous les spectacles du festival : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-les-utopiks-2022