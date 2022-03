La course des collèges lance la 4ème édition du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

Cette année, le démarrage des courses a été avancé d'une journée, pour permettre aux collégiens de participer à cette grande fête du sport, qu'est le MV2C. La course des collégiens a réuni 216 élèves, en provenance de 7 collèges du chalonnais : 2 de Givry (Notre Dame de Varanges et Petit Prétan), 3 de Chalon sur Saône (Jean Vilar, Jacques Prévert et Camille Chevalier) un de Buxy, un de Saint Gengoux, qui seront rejoints par le collège creusotin de la Croix Menée.

Le matin, 12 équipes, composées chacune de 18 élèves (9 appartenant aux classes de 6ème et 5ème et 9 aux classes de 4ème et 3ème) ont participé à un relais, qui a permis à chaque équipe de réaliser l'équivalent d'un marathon. Puis l'après-midi, les mêmes compétiteurs se sont mesurés 3 par 3 sur un triathlon ludique, composé d'un exercice sur rameur, de tirs de basket et d'une course en relais.

Jean-Louis Gogue le Président de MV2C a tenu a remercier l’Éducation Nationale, qui a contribué à la réussite de cette première édition, ainsi que le Conseil Départemental, qui a offert à chaque élève un tee shirt, ainsi qu'un tour de cou aux couleurs du département. Il a aussi adressé ses remerciements à Pascal Genetier, René Beaumont et André Coupat, les trois membres du MV2C, qui se sont pleinement investis dans l'organisation de cette journée, pour laquelle ils ont pu compter sur l'appui d'une vingtaine d'élèves, de l'IUT chalonnais «Gestion Logistique et Transports» et du lycée agricole de Fontaines.

La remise des prix s'est déroulée en fin d'après-midi, en présence de Cécile Dalery Saint-André, la marraine de l'édition 2022, qui a encouragé les jeunes compétiteurs toute la journée. Etaient aussi présents Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire et Sébastien Ragot, Maire de Givry.

Les résultats sont disponible sur lien suivant