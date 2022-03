VITICULTURE - Le milliard d'euros à l'export dépassé pour la 3e année consécutive

Après une année 2021 record en chiffre d’affaires, la situation économique des vins de Bourgogne peut sembler des plus enviables. Pourtant, d’importants défis sont à relever dès à présent.

• Le disponible à la propriété, impacté par la petite récolte 2021 et challengé par une demande soutenue des marchés, est bien inférieur à la moyenne des 5 dernières campagnes.

• En conséquence, les transactions des 6 premiers mois de la campagne 2021-2022 sont en retrait (marché amont) : - 34 % comparées aux transactions du millésime 2020 (- 24 % / moyenne 6 premiers mois sur les 5 dernières campagnes).

• A l’export, les vins de Bourgogne ont battu un nouveau record en chiffre d’affaires en 2021 : ils dépassent pour la 3ème année consécutive le milliard d’euros (1,32 milliard, soit + 28 % / 2020), pour 105 millions d’équivalents bouteilles 75cl exportés (+ 18 % / 2020).

• En France, les vins de Bourgogne poursuivent leur croissance en Grande Distribution (+ 4,3 % en volume / 2020) et atteignent un record en chiffre d’affaires (+ 8,2 % en valeur / 2020), malgré un contexte général plutôt à la baisse. Parallèlement, les circuits de distribution plus traditionnels ont repris une activité porteuse pour les vins de Bourgogne, même si de nombreux cavistes avaient pu, rester ouverts durant l’année 2020.

Les résultats de 2022 dépendront des capacités de la Bourgogne à fournir les marchés et à répondre aux nombreuses attentes sociétales des consommateurs, sans oublier le Covid-19, qui revient par vague, et le contexte géopolitique, qui amplifie l’inflation et ses conséquences.