PRESIDENTIELLE - "Ce n'est pas ici qu'on m'attendait" lance François Rebsamen à Chalon-sur-Saône

Il n'aura pas fallu attendre longtemps ce vendredi soir, dans la petite salle Marcel Sembat, pour que François Rebsamen, maire PS de Dijon, réaffirme son engagement en faveur d'Emmanuel Macron, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat. "Ce n'est pas ici qu'on m'attendait" a lancé cash le maire de Dijon, histoire de planter le décor de son ralliement à la Macronie. "C'est un Homme de gauche qui va faire campagne pour Macron" a insisté François Rebsamen, histoire de rappeler qu'il ne rejoignait pas la République en Marche, "je suis un Homme de gauche qui vote Macron et qui faire campagne, c'est un choix d'évidence".

Pour justifier sa décision, le maire de Dijon a souligné "c'est un chef d'Etat et on va tout faire pour qu'il fasse un deuxième mandat. C'est un choix de cohérence, il faut aller partout et expliquer pourquoi la France a besoin de lui. Il sait rassembler des Républicains de tous bords, il faut réussir la France unie surtout face à la crise qui s'annonce".

"Est-ce qu'on veut le chaos ?" a lancé à la salle François Rebsamen, pointant les "risques de voir les extrêmes" emporter la mise. Face aux critiques qui pèsent sur la gestion gouvernementale, le maire de Dijon a salué "la relance keynésienne et ça fait du bien aux gens de gauche que je suis".

Face au discrédit qui pèse sur l'élection présidentielle et la démobilisation générale, François Rebsamen a sonné le tocsin, "c'est dans deux semaines, vous vous rendez compte. Tout va se jouer au premier tour".

Laurent Guillaumé