Marathon des vins de la Côte chalonnaise : Classement de la première édition du « Challenge de la côte de Barisey »

Pour rajouter un peu de piment au marathon et au semi-marathon, les organisateurs ont décidé cette année de mettre en place un nouveau défi, lié à l'ascension de la terrible Côte de Barizey

Un tapis de chronométrage a été positionné en bas de la côte (au km 34 du marathon, et km 13 pour le semi) et un autre tapis en haut de la côte (au km 37 du marathon et 16 du semi). Ce dispositif a permis de désigner les vainqueurs du premier challenge de la côte de Barisey, longue de 2,4 kilomètres avec une pente à 4,8%.

Voici donc les vainqueurs de ce premier défi :

Marathon femmes : Séverine Serve ( Les pas Pressé d'Unieux) qui a gravi la côte en 14mn 21s

Marathon hommes : Antoine Ducroux (club non identifié) qui a gravi la côte en 10mn 54s

Semi-marathon femmes : Liselore Martin (club non identifié) qui a gravi la côte en 13mn et 11s

Semi-marathon hommes : Etienne Deroche (club non identifié) qui a gravi la côte en 10mn et 30s

