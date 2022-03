Samedi 2 et 9 Avril la Fanfare les enfants de Sevrey donne son concert et spectacle de printemps à la salle des fêtes à 20h00.

La fanfare de Sevrey, a été créée en 1928, elle fait partie des plus anciennes associations musicales du Sud Chalonnais. Actuellement elle est placée sous la responsabilité d'une présidence collégiale composée de trois présidents, Luc DUMONT, Charly PICARD et Mickaël JOLY, cette association compte une cinquantaine de musiciens bénévoles de divers horizons musicaux avec pour chacun des parcours différents, certains sont issus de l’École de musique ou encore du conservatoire de musique. La Fanfare de Sevrey est dirigée depuis plus de 25 ans par Emmanuel Pierre.

La Fanfare présente aussi une autre facette avec sa troupe de théâtre dont l’ancienneté est historiquement liée à celle de la partie musicale. L'équipe théâtre prépare une pièce par an et joue principalement pour les concerts de printemps mais joue quelques fois pour d'autres occasions. Lors des représentations des 2 et 9 avril, une partie concert avec tout le sérieux que cela demande et ensuite le théâtre où fou rire est de rigueur, de quoi faire passer une bonne soirée au public.

C.Cléaux