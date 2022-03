La convivialité a régné du début à la fin de cette 4ème édition du Marathon des vins

Depuis 2017, date du premier marathon des vins de la côte chalonnaise, la convivialité est une des valeurs que prône le Comité d'organisation. Et cette année, avec les 17 ravitaillements festifs, le millier de déguisements et les deux soirées festives, force est de constater que l'objectif a été pleinement atteint.

Lors du briefing des bénévoles, qui a eu lieu le 17 mars, André Coupat, le Directeur des courses de MV2C a insisté sur « le côté festif de la manifestation, qui est la pierre angulaire de notre organisation. ».

Pour y arriver, l'organisation a monté à 17 le nombre de ravitaillements festifs, dans lesquels les coureurs qui le souhaitaient (… et le pouvaient) ont pu apprécier des spécialités culinaires régionales, telles que jambon persillé, œuf meurette, gougères, bœuf bourguignon en gelée, escargots, tartines de fromage fort et pain d’épice. Ils ont aussi pu déguster, normalement avec modération s'ils souhaitaient terminer la course, les vins de la Côte chalonnaise ainsi que du marc de Bourgogne et profiter sur chaque ravitaillement d'une animation musicale.

Le Comité d'organisation a aussi incité les coureurs à se déguiser. Ceci s'est traduit par la présence sur cette 4ème édition de plus d'un millier de personnes déguisées, dont certaines ont fait preuve d'une imagination débordante ((voir nos articles 1 et 2 )

En plus, comme cette année, la manifestation ne s'est pas déroulée en même temps que le traditionnel marché des vins givrotins, les organisateurs ont mis en place un village viticole, qui a réuni une petite dizaine de viticulteurs sur le site principal de Givry. Cette initiative a permis aux coureurs et à leur entourage de découvrir et profiter pleinement des appellations de la Côte chalonnaise.

Enfin, outre la Pasta party du vendredi soir, proposée depuis plusieurs années dans la salle des fêtes de Dracy, le Comité d'organisation a cette année transformé la traditionnelle soirée de clotûre en un banquet bourguignon, plus gastronomique, mais tout autant convivial...

L'ensemble de ces ingrédients a permis à cette 4ème édition de générer de supers moments d'échanges entre coureurs et bénévoles, avec le risque pour les plus gourmands, de rajouter un second marathon à leur palmarès, moins sportif mais tout aussi éprouvant que le premier ...