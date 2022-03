Le groupe Vivalto Santé investit 3,6 millions d’euros dans la Clinique du Parc à Autun (71) pour renforcer l’offre de soins sur le territoire

La Clinique du Parc, qui a intégré le groupe Vivalto Santé en 2021, va ainsi faire peau neuve à horizon 2023 avec l’ouverture d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) non spécialisé, la création d’un nouveau service ambulatoire mais aussi la rénovation de toutes les chambres et du service d’accueil.

En collaboration avec les élus locaux, Vivalto Santé entend ainsi renforcer l’offre de soins sur le territoire pour répondre aux besoins de santé de la population.

À Autun en Saône-et-Loire, la Clinique du Parc, dont l’activité est principalement basée sur l’orthopédie et la chirurgie ambulatoire pluridisciplinaire, va fortement évoluer à horizon 2023. L’établissement, qui a intégré le groupe Vivalto Santé en 2021, porte un projet d’ouverture d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation, la création d’un nouveau service ambulatoire mais aussi la rénovation de ses chambres et de son service administratif : le tout intégré dans un projet architectural de grande envergure.

Une Clinique refaite à neuf d’ici à 2023

La Clinique du Parc inaugurera bientôt son nouveau service de Soins de Suite et de Réadaptation : 15 lits seront ainsi ouverts en juin 2022 et 9 autres lits en 2023 (soit une capacité totale de 24 lits).

Ce service de SSR non spécialisé viendra compléter l’offre d’orthopédie déjà très développée au sein de la Clinique. À l’heure actuelle, 2 chirurgiens consultent sur le bassin autunois et 2 autres sur le bassin du Creusot. Grâce à ce service SSR, l’établissement pourra offrir une prestation supplémentaire et complémentaire à ses patients, notamment en gériatrie. Ce SSR pourra accueillir aussi d’autres pathologies.



Outre l’ouverture de ce service SSR, la Clinique prévoit également la création d’un service ambulatoire dans un nouveau bâtiment accolé au bloc opératoire, pour développer encore davantage ses prises en charge en ambulatoire (qui représentent actuellement plus de 50% de l’activité chirurgicale).

Beaucoup de pathologies chirurgicales sont prises aussi en charge à la clinique en toute sécurité en ambulatoire comme la chirurgie viscérale qui représente une bonne partie de l’activité ambulatoire avec la gastroentérologie mais aussi la chirurgie dentaire, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie veineuse, la chirurgie ORL.

Enfin, le projet architectural comprend la refonte des chambres avec création de salles de bains pour le service de chirurgie en hospitalisation complète et la rénovation de l’accueil et des bureaux de consultation. L’offre de soins de la structure reste garantie pendant toute la durée des travaux.

Une réponse aux besoins de santé du territoire soutenue par les élus locaux

Le centre de rééducation Mardor de la Croix-Rouge s’étant installé à Chalon-sur-Saône en 2019, le territoire autunois souffrait depuis d’un réel manque de prise en charge en rééducation. Les élus locaux ont ainsi demandé à la Clinique du Parc de porter un projet de soins de suite et de réadaptation pour venir pallier ce déséquilibre.

En effet, Autun est un enjeu majeur pour le maillage territorial. Situé aux portes du Morvan, l’établissement répond à une offre de proximité pour tous les habitants qui doivent souvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour bénéficier d’une prise en charge chirurgicale.

De fait, le projet de rénovation et d’extension de l’établissement répond à un véritable besoin de santé pour la population locale. C’est pourquoi, l’Agence Régionale de Santé ainsi que la Communauté de Communes de l’Autunois Morvan ont décidé de contribuer au projet respectivement à hauteur de 700 000€ et 200 000€. La mairie d’Autun met également à disposition un parking pour le personnel sur le site de l’ancienne caserne des pompiers.

« En développant notre structure avec un service de SSR dédié, nous répondons à un véritable besoin de santé sur le territoire. En effet, à ce jour, il y a peu d’offres en SSR dans la région et parallèlement, il y a de plus en plus de demandes, notamment pour des personnes âgées. Notre nouvelle offre de soins permettra de désengorger le SSR du centre hospitalier d’Autun, souvent en saturation », explique Valérie Leroy, Directrice Générale de la Clinique du Parc.

« Ce projet médical et architectural s’ancre pleinement dans la vision humaniste de Vivalto Santé : le développement des soins sur notre territoire est un enjeu cher au groupe et nous avons à cœur de mettre l’excellence médicale à la portée de ceux qui en ont besoin », ajoute Barbara Getas-Jaskula, Directrice Générale du Territoire Est de Vivalto Santé.