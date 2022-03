GRAND CHALON BUSINESS DATING - Une 6e édition pleine d'infos pour les entrepreneurs chalonnais

C'est un rendez-vous particulièrement prisé par le Président du Grand Chalon. Et pour cause, il permet de poser le temps d'un instant, une grande partie des projets structurants des prochains mois.

Après le contexte sanitaire particulièrement compliqué en terme d'impacts sur les événements, le Grand Chalon avait à coeur de marquer ce printemps avec cette 6e Edition du Grand Chalon Business Dating. Un parterre de 200 chefs d'entreprise/décideurs locaux et une présentation exhaustive des dossiers "chauds" du moment, portés par l'intercommunalité.

"On mène des projets grâce à la richesse que vous produisez"

"C'est l'occasion de se retrouver et de vous présenter nos projets de territoire" a rappelé en guise de propos introductifs Sébastien Martin, soulignant l'importance de la présence de chacun sur ce genre d'événement.

En faveur de l'emploi, le Président du Grand Chalon, a rappelé toute l'importance de mener des politiques publiques en faveur de la formation et de l'emploi, d'autant plus dans un contexte de quasi "plein emploi", avec un taux de chômage inférieur à 7 % sur le Grand Chalon. Sébastien Martin a reconnu toute la difficulté malgré la réussite du Salon de l'Emploi organisé le 10 mars dernier avec plus de 2000 participants, de trouver des profils qualifiés.

Face à ce constat, le nouveau service "choisirlegrandchalon.fr" a été présenté auprès des chefs d'entreprise, un service d'aide à la mobilité professionnelle (lire l'article précédent sur info-chalon.com), afin de porter le territoire en amont mais aussi en aval, avec la présentation d'une vidéo réalisée en interne par le service communication de l'intercommunalité. (voir plus bas).

Un industriel du meuble sur 15 ha et un autre spécialisé dans les nouvelles technologies sur 5 ha

Côté SaôneOr, ça bouge aussi... ! Sébastien Martin est revenu sur les phases d'aménagements en cours, rappelant l'arrivée de l'Espagnol Vicky Foods sur 14 hectares avec trois lignes de production. "Il s'agit de trois phases d'investissement dont la première tranche est de 50 millions d'euros". Une arrivée qui met un terme quasi à la première tranche d'aménagement de SaôneOr, puisqu'il reste désormais moins de 3 hectares à aménager. La deuxième partie de la réserve foncière a donc été initiée et deux entreprises sont dans les starting-blocks a rappelé Sébastien Martin, évoquant un "industriel du meuble" dont l'investissement porterait sur une quinzaine d'hectares et un autre spécialisé dans les nouvelles technologie sur 5 hectares. "On est sur la dernière ligne droite..pour ces projets".

Autre projet qui s'est concrétisé, c'est l'arrivée formalisée cette fois, du maroquinier Thomas qui s'installe à Dracy-le-Fort, avec plusieurs dizaines d'emplois à la clé. "Nous étions en contact il y a deux ans, et puis le choix s'est fait sur Mâcon. Et puis, on a été recontacté. Le début d'activité interviendra en avril avec le projet de créer 250 emplois sur ce bâtiment ou un autre. C'est une belle opportunité d'accueillir une telle marque sur notre territoire".

Ouverture du demi-diffuseur autoroutier en 2024

Côté calendrier, un autre chantier marquera aussi l'agglomération avec le début des travaux d'ici la fin de l'année du demi-échangeur autoroutier de Chalon nord avec une ouverture programmée pour 2024. "Un chantier dont on parle depuis 17 ans" a rappelé Sébastien Martin, "plus rien administrativement ne peut l'empêcher".

Le site Philips-Nordéon et ses 7 hectares

Racheté 50 000 euros par le Grand Chalon, les 7 hectares de ce site industriel vont connaître un lourd investissement de l'intercommunalité de près de 6 millions d'euros. "On a voulu prendre la main" soulignant "qu'à compter de 2025 des fonciers comme ceux-là vont valoir de l'or. On avait tout intérêt à le maîtriser. On va tout raser d'ici 2025 pour recréer 7 hectares de foncier économique".

L'Usinerie

Autre sujet et pas des moindres, la future Cité du numérique, à savoir l'Usinerie avance bel et bien, et pour celles et ceux qui arpentent le secteur de la Sucrerie, l'avancée des travaux est plus qu'évidente. Le Président de l'agglomération a rappelé toute la problématique qui pèse sur les entreprises dans leur transition digitale, et l'accompagnement de celles-ci demeure central. (lire l'article précédent sur info-chalon.com)

Laurent Guillaumé