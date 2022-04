Le festival Les Utopiks a proposé au Théâtre du Port Nord 'Pinocchio (live)#2'

Des marionnettes de chair et d'os.

Cette pièce, entre théâtre, musique au plateau et danse, est d'une étrange poésie où se mêle inquiétude et émerveillement. Les deux représentations, programmées vendredi 1er avril à 19h et samedi 2 avril à 17h par l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône dans le cadre du festival Les Utopiks, ont fait sensation.

Avec une troublante mise en scène qui captive le spectateur, des marionnettistes transforment des corps, ceux d'enfants, en pantins. "Cette performance renverse le processus de recherche de réalisme des arts de la marionnette. Plutôt qu'animer l 'inanimé, il s'agit d'aller du vivant au pantin", peut-on lire sur les programmes de cette pièce d'1h10.

Tout simplement fascinant !

SBR

Tout le programme du festival qui se poursuit jusqu'au 11 avril : https://www.espace-des-arts.com/