PRESIDENTIELLE - Les artisans de la CAPEB Saône et Loire tirent la sonnette d'alarme

A l'occasion de la présidentielle et des législatives qui suivent, l'organisation patronale des artisans du bâtiment est toujours mobilisée lorsqu'il s'agit de porter la parole de ses adhérents. Profitant de l'assemblée générale annuelle, la CAPEB a invité les représentants des principaux candidats à l'élection présidentielle (seule la France Insoumise n'a pas répondu à l'invitation lancée).

L'idée première étant de donner la parole aux adhérents afin qu'ils partagent leurs difficultés et leurs inquiétudes, et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que les artisans dénoncent les inerties étatiques et les promesses sans lendemain faites par les candidats.

"Simplification et visibilité"

C'est une doléance maintes fois demandée par les artisans de la CAPEB, à savoir celle de la simplification administrative et surtout l'espoir d'une visibilité à plus ou moins long terme. Du coup, la guerre en Ukraine est venue mettre à mal ce besoin de visibilité dans le temps. La question de l'élaboration des devis notamment est un véritable casse-tête pour les artisans alors que les matières premières explosent, du simple au double, avec des répercussions dramatiques sur les coûts de chantier. Un sujet essentiel pour nombre d'artisans qui voient leurs marges lourdemment impactées sans compter des perspectives quelque peu angoissantes pour nombre d'entre eux.

Des demandes claires

La CAPEB a rédigé son traditionnel Livre Blanc en direction des candidats à la présidentielle et indirectement aux législatives, réclamant un certain nombre de mesures immédiates, telles que le maintien de MaPrimeRénov' pour la prochaine mandature, des plans d'actions en faveur de la formation, de l'apprentissage, de l'attractivité des métiers, de la lutte contre le travail détaché, de l'accessibilité et du maintien à domicile. Un sujet sur lequel a rebondi André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire, s'appuyant sur "un grand plan d'investissement en faveur du maintien à domicile". Autre sujet sensible, celui du rétablissement de la TVA à taux réduit (5,5%) pour tous les travaux de rénovation et pas uniquement pour les seuls travaux de rénovation énergétique.

Sur la question de la pénurie et des coûts des matériaux, la CAPEB réclame "un bouclier tarifaire du coût de l'énergie au niveau européen et français pour disposer d'une production industrielle à prix maîtrisé et permettre la continuité des politiques publiques de rénovation énergétique" mais aussi "le réajustement automatique du niveau des aides à la rénovation énergétique, notamment pour les ménages les plus précaires".

A tour de rôle, Raphaël Gauvain - député de la 5e circonscription et soutien d'Emmanuel Macron, Dominique-Alexandre Bourgois, conseiller régional RN soutien de Marine Le Pen, Jean-Philippe Raffa, coordinateur départemental d'Eric Zemmour, Charles Landre - soutien de Valérie Pécresse, Cécile Untermaier - députée de la 4e circonscription de Saône et Loire et soutien d'Anne Hidalgo et Pierre-Etienne Graffard, élu creusotin et soutien de Yannick Jadot, ont pu répondre aux interrogations des artisans, tout en essayant d'apporter quelques éléments de réponses.

Laurent Guillaumé