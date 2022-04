AVIS DE DECES - Monsieur Constant GILLET

SASSENAY, SAINT-USUGE



Marie-Jo, son épouse ;

Corine et Rachel, Stéphanie et Frank, Sophie et Richard, ses filles et gendres ;

Julie, Ruben, Victor, Sévan, Lucie, ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ainsi que toute sa famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Constant GILLET

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 9 avril 2022 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Constant repose à la chambre funéraire de Crissey.