Les professionnels du tourisme se sont donnés rendez-vous à Chalon-sur-Saône ce mardi

Sous la houlette du Conseil Départemental de Saône et Loire, plus d'une soixantaine de partenaires proposaient leurs plaquettes et autres en vue de la saison touristique 2022.

Après deux années quelque peu malmenées sur le front de l'organisation, c'était le grand retour de la bourse d'échanges de documentations touristiques. Ce sont 62 partenaires touristiques qui ont pu, cette année encore, échanger leurs brochures entre eux et se retrouver pour faire le plein de documentations touristiques à diffuser très prochainement aux touristes consommateurs de la Saône-et-Loire.

Après deux années de Bourse d'Echanges uniquement entre professionnels du tourisme (Offices de tourisme, associations majeures en lien avec le tourisme et "têtes de réseaux"), l'événement est revenu à son format initial. Le Département de Saône-et-Loire a convié ce mardi l'ensemble de ses partenaires touristiques à se retrouver le temps d'une matinée au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône afin d'échanger leurs éditions 2022.

Ce temps d'échanges convivial permet d'avoir en un seul lieu un condensé de l'offre touristique de Saône-et-Loire. Offices de tourisme, associations, sites de visite et d'activités de Saône-et- Loire et des départements limitrophes ont pu présenter aux visiteurs (propriétaires de gîtes, chambres d'hôtes, restaurants, hôtels, campings, activités de loisirs etc.) leurs brochures 2022 et s'approvisionner en vue du début de la saison prochaine. Un moment de partage qui a fait le bonheur des partenaires présents, tous prêts à débuter une nouvelle saison touristique et à accueillir une clientèle d'horizons multiples : locales, de proximité, en provenance des grandes agglomérations (Paris, Lyon, Grand Est), qui sont la cible de la Saône-et-Loire, et également étrangères (Suisse, Belgique, Allemagne et Pays-Bas).