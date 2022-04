«Plumes» ce jeudi au Mégarama Chalon

La Bobine, l'association Chalonnaise pour le cinéma, vous donne rendez-vous ce jeudi 7 avril 2022 à 16 heures, 18 heures 30 et 21 heures au Mégarama Chalon pour la projection de «Plumes», un film égyptien réalisé par Omar El Zohairy. Un long-métrage qui se veut comme une réflexion autour du patriarcat et de la famille. Plus de détails avec Info Chalon.

Synopsis : Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant l'anniversaire de son fils de quatre ans, et c'est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s'abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. La mère n'a d'autre choix que de sortir de sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.

Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy, Abo Sefen Nabil Wesa et Mohamed Abd El Hady.

Dans cette comédie dramatique qui a reçu le Grand Prix Nespresso de la Semaine de la Critique, à Cannes, en 2021, le fantastique s'introduit sans le moindre mal dans le cadre bien ordinaire d'un quartier pauvre d'une ville d'Égypte, où femme et enfants se retrouvent sans mari, ni père, mais surtout sans autorité supérieure et sans argent pour subsister.

Délibérément farfelu et burlesque, un premier film qui peut-être vu comme une sorte d'absurdité kafkaïenne à l'humour grinçant (mais jamais grimaçant), à mi-chemin entre le film noir et le western.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati