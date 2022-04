AVIS DE DECES - Madame Francette DEVELAY

CHALON-SUR-SAÔNE



Raphaël, son conjoint ;

Emmanuèle, Anne-Lise,

ses filles et leurs conjoints ;

Yohann, Elisa, Lucie, Anaël, Célian,

ses petits-enfants ;

Christophe et Pierre ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Francette DEVELAY

survenu le 3 avril 2022,

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 11 avril 2022, à 15h15,

en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Francette repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc à Saint-Remy.

Elle a rejoint son fils,

La famille remercie l'ensemble du personnel de la clinique Sainte-Marie et son docteur pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Philippe

décédé en 2015.